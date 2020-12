Natale, com'è l'Albero 2020? É corsa all'acquisto di luci e decorazioni | Password Magazine

JESI – Non c’è Natale senza albero e, quest’anno più che mai, è scattata la corsa all’acquisto di luci e addobbi. Già da metà novembre, in anticipo rispetto agli anni precedenti, in molti si sono precipitati a scegliere le decorazioni che renderanno magica l’atmosfera natalizia tra le mura domestiche. Se l’emergenza sanitaria costringe tutti a trascorrere più tempo a casa e da soli, in questo 2020 spetterà all’albero offrire calore ed emozioni.

«Le luci e le decorazioni rappresentano piccole emozioni, forse le uniche, che in questo Natale potremmo concederci» commenta Maurizio Mattioni, titolare di Matt Cancelleria, il grande store di via Don Rettaroli, a Jesi, dove è possibile trovare un vasto assortimento di alberi, luci e addobbi.

Tra gli scaffali della Matt, si scoprono tutte le tendenze in fatto di albero natalizio. Com’è l’Albero del 2020? «Riconfermati i colori pastello, come il rosa, con l’aggiunta quest’anno del verde Tiffany (foto in primo piano), una vera novità capace di immergervi in un’atmosfera romantica» dicono da Matt. Restano ovviamente un must l’oro e il tradizionale rosso. Tra le decorazioni, non solo più palline e pupazzetti ma anche ornamenti naturali, come fiori, foglie, piume.

Per le luci, riconfermate quelle con filo metallico e con tonalità calda, che ben si abbinano ai colori pastello delle decorazioni.

Possono essere classiche ma anche a cascata.

I primi acquisti natalizi hanno riguardato proprio le luci e l’albero, scelto anche nella sua variante innevata, ancora molto di tendenza. E per chi proprio non ama dedicarsi alle decorazioni, può decidere di acquistare l’albero già addobbato di luci e palline, pronto per il ritiro.