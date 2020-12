Yasmine, scomparsa a 20 anni: fissati i funerali | Password Magazine

JESI – Si svolgeranno giovedì al cimitero di Jesi i funerali di Yasmine Wahbi, scomparsa tragicamente ieri 30 novembre all’età di 20 anni per un’emorragia cerebrale. Figlia dell’ex presidente del centro culturale islamico Al Huda Youssef Wahbi, un uomo conosciuto per il suo costante impegno per la collettività, la città di Jesi, il mondo del volontariato e l’intera Vallesina si sono strette intorno al dolore della famiglia.

La famiglia Wahbi annuncia che la camera ardente per l’amata e compianta figlia Yasmine sarà allestita all’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi a partire da domani, 2 dicembre, dalle ore 10 alle 18.45. I funerali si svolgeranno al cimitero di Jesi giovedì alle ore 10.

«Ringraziando in anticipo chi vorrà dare l’ultimo saluto alla nostra Yasmine – fa sapere papà Youssef sui social – vi preghiamo di rispettare le regole anti-covid, evitando assembramenti e indossando sempre la mascherina.

A Dio apparteniamo e a Dio facciamo ritorno».