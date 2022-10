«Non mi chiami consigliera», si alza la polemica in Consiglio comunale - Password Magazine

JESI – «Gradirei essere chiamata ‘consigliere’». Così ha puntualizzato ieri Chiara Cercarci, rappresentante di FDI in Consiglio comunale, durante un dibattito in aula ed è scoppiato il caos. Duri gli attacchi delle consigliere della maggioranza di centrosinistra, con alcune che hanno preferito uscire e abbandonare la seduta per protesta.

La Cercaci aveva espresso la richiesta al presidente del Consiglio comunale Luca Polita (PD) che, nel concederle la parola durante la discussione di una pratica, si era rivolto a lei con il termine «consigliera».

«Capisco che lei è in una posizione scomoda perché ha con lei in maggioranza Jesi in Comune che preme su questa forma. Ma preferei essere chiamata ‘il consigliere’ – ha ribadito il consigliere Cercaci, come vuole essere chiamata – perché in questo contesto rappresento un ruolo istituzionale, non un uomo né una donna. Se vuole che faccio la donna faccio la sfilata ma qui chiedo rispetto». A quel punto, si sono udite proteste dagli scranni di maggioranza fuori microfono.

Il Presidente del Consiglio, dopo l’intervento, però insiste: «Grazie consigliera, le ricordo che ai sensi dei dizionari e delle enciclopedie più importanti i due termini consigliere e consigliera sono equiparti e dunque non credo di mancare di rispetto a nessuno».

A quel punto chiede la parola il consigliere Antonio Grassetti (FDI): «Con tristezza prendo atto di un comportamento irrispettoso da parte delle signore che siedono dall’altra parte del Consiglio, così come è stato irrispettoso quello del presidente del Consiglio che nonostante abbia riconosciuto lui stesso l’eguale valenza dei due termini ha scelto di rivolgersi a Cercaci come vuole lui».

Seguono toni aspri come quelli della consigliera Paola Montecchiani (PD) che interviene: «Siamo di fronte a una grossa mancanza di rispetto nei confronti di tutte le donne presenti in aula e del genere donna. Le donne non fanno solo le sfilate e se siamo qui è proprio per dimostrarlo. Se come donna si sente rappresentata solo in quel genere non rappresenta né me né le altre donne in quest’aula. Se deve esserci una Pari Opportunità questa lei l’ha disattesa profondamente, può chiamarsi o intendersi come vuole ma se noi ci rivolgiamo a lei come ‘consigliera’ è per rispetto dovuto. Se per lei il genere donna è quello che ci ha detto comprendo bene perché non vuole essere chiamata consigliera». Anche la consigliera Agnese Santarelli (Jesi in Comune) ha cercato di replicare, dal gruppo politico Jesi in Comune è arrivata poi una nota sull’episodio: «I commenti sarebbero superflui, se non stessimo parlando di chi siede in consiglio comunale e rappresenta le istituzioni. Queste dichiarazioni sono irrispettose ed offensive per tutte le consigliere e tutti i consiglieri comunali, ma anche per tutte le cittadine e tutti i cittadini. E, probabilmente, per la consigliera stessa che non si rende conto di come in questo modo svilisce se stessa ed il suo essere donna. Ma tant’è: La Presidente del Consiglio docet!».

«Il consigliere per me è un ruolo, dovete rispettare questo mio pensiero. La parola è in italiano, la mia è una richiesta legittima, non credo di aver mancato rispetto a nessuno – fa sapere il consigliere Cercaci -. Io sono il consigliere Cercaci e pretendo di essere chiamata così anche dalle altre. Se loro non lo fanno, il presidente del Consiglio comunale invece è tenuto perché è una mia richiesta».

E di fatto, in ultimo, il Presidente Polita a fine dibattito si è rivolto a Cercaci: «Passo la parola alla consigliera…o consigliere Cercaci…».