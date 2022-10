Regina di Visciola: Fabrizi Family crea il primo “spumante” alla Visciola - Password Magazine

JESI – All’Hostaria Dietro le Quinte ieri sera l’evento “La Visciola va in scena”, un percorso di degustazione con protagonista la Regina di Visciola, la prima variante frizzante prodotta con Metodo Ancestrale del vino e visciole dall’azienda jesina Fabrizi Family.

Il Pet Nat (Petillant Natural) Regina di Visciola, prodotto con uve a bacca bianca e rossa marchigiane e visciole, nasce dall’esigenza di esaltare il gusto originario della visciola, la ciliegia selvatica tipica del territorio marchigiano, come afferma il titolare dell’azienda Jesina Fabrizi Family Nicola Fabrizi: «Seguendo l’idea di mia moglie Chiara, da cui è nato tutto, abbiamo immaginato e poi modellato uno spumante, una bollicina adatta per l’aperitivo e anche per alcuni piatti principali, così da ricreare un percorso gustativo della visciola: dall’inizio alla fine del pasto». Il Metodo Ancestrale prevede la fermentazione del vino dapprima all’interno dei tini, poi in bottiglia: il prodotto viene imbottigliato con i propri lieviti affinché avvenga la fermentazione naturale in bottiglia, posizionata per circa due o tre settimane in posizione orizzontale e poi per altrettante in posizione verticale. Un prodotto che continua ad evolversi nel corso del tempo, spiega Nicola Fabrizi: «Il vino che facciamo degustare questa sera ha circa cinque mesi ed è diverso dallo stesso prodotto degustato a luglio o agosto, stiamo studiando le caratteristiche che stanno emergendo. Questo sarà il primo di una serie di novità a base di visciola, che stiamo studiando». Il prodotto presenta al naso profumi di frutti rossi e al palato equilibrio tra acidità della visciola e sapidità del vino, da presentare come aperitivo, quindi con pietanze crude o tendenzialmente grasse, come scelto dall’Hostaria Dietro le Quinte che ha deciso di abbinare la Regina di Visciola alla coppa di testa e alla salsiccia cruda. Tra gli altri vini proposti: la Lacrima di Morro d’Alba che accompagnava il primo piatto cresc’tajat con pasticciata marchigiana, pecorino romano e levistico, e il maialino sous vide e sakè; il vino e visciole Re di Visciola con il dessert, torta all’arancia, gelato al gorgonzola e visciola, e l’immancabile panettone alla visciola di Fabrizi Family.

La Regina di Visciola va ad arricchire la linea di Fabrizi Family La Corte di Visciola, che comprende non solo confetture, visciola candita o variegata, panettoni, ma anche il vino e visciole Re di Visciola, che vanta il terzo posto all’ultimo International Wine & Spirits Competition awars nella categoria Alternative drink, prima bevanda a base di vino e visciole a conquistare il riconoscimento in 53 anni di esistenza della competizione.

A cura di Chiara Petrucci