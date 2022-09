Scontro frontale in curva nella notte, un ferito in ospedale - Password Magazine

JESI – Incidente nella notte di ieri in via Minonna, sulla Sp362 che conduce a Santa Maria Nuova. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 23.30, due auto – una che procedeva in direzione Jesi-Santa Maria Nuova e l’altra dal senso opposto – si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano una curva a gomito.

Il bilancio è di due auto distrutte e un ferito: si tratta di una donna di 35 anni, di Filottrano, che è stata trasportata all’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa di Jesi, intervenuta tempestivamente sul posto. Illeso l’altro conducente e altri occupanti dei veicoli.

Sul posto è intervenuto il 118, la Polizia stradale per i rilievi, i carabinieri per deviare il traffico e i vigili del fuoco.

La strada è rimasta interdetta alle circolazione delle auto durante le operazioni di soccorso.