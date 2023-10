Gli studenti jesini a MABfood, su cibo e sostenibilità alimentare - Password Magazine

JESI – Si è conclusa la scorsa settimana MABFood, la prima residenza artistica MABArt sul cibo, che ha visto coinvolti 150 tra studenti e docenti da tutta Italia, tra i quali la delegazione dell’Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” di Jesi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

A Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, gli studenti jesini hanno potuto esplorare e mappare, secondo i principi dell’outdoor education, i luoghi più significativi dell’Alto Sangro. L’innovativo percorso, ideato e promosso dall’Istituto Professionale Servizi all’Enogastronomia “Costaggini” di Rieti, ha proposto, dall’1 al 4 ottobre, attività dedicate al tema del cibo e della sostenibilità alimentare, con il coinvolgimento dello chef tre stelle Michelin Niko Romito.

“Per il secondo anno consecutivo il nostro istituto è stato selezionato a livello nazionale per partecipare a MABArt. Si prospetta un percorso interessante anche per l’anno in corso”, annota Noemi Lancioni, docente referente della scuola secondaria di I grado “Leopardi”. Ha aggiunto su MABFood, che ha visto tra i vincitori tre studenti e una docente del comprensivo: “È stata un’esperienza conclusasi con ottimi risultati, all’insegna della creatività e dell’innovazione“.

A cura di Angela Anconetani Lioveri