Corso Matteotti, area pedonale: un’ordinanza ne disciplinerà gli accessi - Password Magazine

JESI – Sono ormai prossimi alla conclusione i lavori di ripavimentazione di Corso Matteotti e delle traverse laterali che su di esso si affacciano. Un’opera complessa che, una volta terminata, renderà necessaria l’adozione di un’ordinanza per definire in maniera compiuta le modalità di accesso per alcune tipologie di veicoli, come quelli del pubblico soccorso, delle forze dell’ordine, delle persone con disabilità, dei fornitori degli esercizi commerciali. Detto che l’accesso diretto al Corso sarà sempre possibile grazie ai dissuasori stradali a scomparsa elettromeccanica all’incrocio con Via Pastrengo e Via Mura Occidentali, oppure (per i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine) risalendo direttamente da Via Mazzini, il problema si pone per le traverse laterali che rientrano all’interno di una cornice pedonale del centro cittadino.

A tal fine sindaco e assessore ai lavori pubblici stanno valutando con l’Area Servizi Tecnici i vari aspetti della questione «tenendo presente da un lato le segnalazioni pervenute dai cittadini – si legge in una nota del Comune – dall’altro le eventuali criticità che potranno essere riscontrate una volta chiuso il cantiere, per arrivare alla definizione di un’ordinanza che possa tener presente le varie specificità, contemperando dunque la piena valorizzazione dell’area pedonale intorno al Corso e il rispetto delle esigenze di tutti».