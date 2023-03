Andreea, scomparsa da un anno. L’appello della mamma: «Dite la verità, cosa è successo a mia figlia?» - Password Magazine

JESI – «Non vedo mia figlia da un anno e non so dove sia e cosa le sia successo. Nessuno degli individui che erano con lei, penso, dica tutta la verità. Perché è scomparsa? Parlate, dite la verità». Nuovo appello a “Chi l’ha visto?” della mamma di Andreea, la giovane scomparsa lo scorso anno dopo una serata trascorsa in compagnia del fidanzato e due amici, gli ultimi ad averla vista.

Era la mattina del 12 marzo 2022 quando l’allora 27enne di Maiolati si era allontanata a piedi, da sola e senza telefono, dal luogo della festa – un casolare nelle campagne di Montecarotto – incamminandosi sulla strada provinciale in direzione Jesi. Poi di lei, più nessuna traccia.

Dove è Andreea? Si è allontanata volontariamente, qualcuno le ha fatto del male o si è trattato di un incidente? Gli investigatori in questo ultimo anno hanno esaminato ogni pista ma per ora la domanda resta senza risposta.

«Se qualcun altro è a conoscenza di cosa sia successo parli! Mi faccia riavere mia figlia – scrive la mamma nella lettera che è stata letta questa sera nel corso della trasmissione di Rai 3 – . A Simone dico che ha responsabilità quanto meno morali: gli ha sequestrato il telefono, si è reso irreperibile per due giorni e poi? Farò di tutto per far emergere la verità. Mi hanno tolto l’unica e amata figlia, per favore aiutate una madre disperata».