Biblioteca La Fornace, proseguono gli “Aperitivi letterari” con Cecilia Galatolo - Password Magazine

MOIE – Nuovo appuntamento, giovedì 21 luglio, alle ore 21, con gli “Aperitivi letterari” alla biblioteca “La Fornace” di Moie nell’ambito del cartellone di “Percorsi d’estate”, proposto dal Comune in collaborazione con associazioni e realtà del territorio. La scrittrice Cecilia Galatolo presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Amando scoprirai la tua strada”. La protagonista di questo romanzo è Carolina, una ragazza dei nostri giorni che, in un momento molto difficile della sua storia, trova in Sandra Sabattini una luce, un esempio da seguire. Una storia, quindi, che unisce personaggi immaginari ad altri realimente esistiti come, appunto, Sabattini, nata a Riccione nel 1961 e morta nel 1984. A 12 anni conosce don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, e sul suo esempio inizia a condividere la vita con persone segnate dalla disabilità. Nel 1980 si iscrive a medicina pensando di diventare medico missionario in Africa ma un incidente d’auto stronca la sua esistenza a soli 22 anni. Don Oreste Benzi ha promosso l’apertura della causa di beatificazione avvenuta l’anno scorso.

Cecilia Galatolo lavora per il gruppo di ricerca internazionale “Family and media”, che si occupa di studiare il rapporto tra famiglia e mondo della comunicazione. Scrive per “Voce della Vallesina”. Porteranno i saluti le assessore Tiziana Tobaldi e Beatrice Testadiferro.

La rassegna si chiuderà giovedì 28 luglio, sempre alle 21, con la presentazione del libro “Le Marche romantiche e misteriose” di Chiara Giacobelli. Al centro dell’incontro ci saranno “Le Marche” raccontate attraverso le storie e i luoghi di trenta personaggi affascinanti, tra amore e mistero, avventura e arte. Tra questi c’è Celeste Erard, la sposa di Gaspare Spontini. A moderare la serata sarà il giornalista Giovanni Filosa.