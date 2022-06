Colto da malore mentre è in acqua, anziano muore sulla spiaggia | Password Magazine

MARZOCCA – Stava facendo il bagno con la nipotina in acqua quando improvvisamente un malore lo coglie e muore. Tragedia questa mattina a Marzocca, sul tratto di spiaggia non distante dall’Hotel Rex. A perdere la vita è stato un uomo di 83 anni che intorno alle 11.30 si è sentito male in acqua, accasciandosi. A dare l’allarme sono stati i bagnanti che, dopo aver trasportato l’anziano sulla spiaggia, hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza ma le condizioni gravi dell’uomo hanno richiesto l’intervento anche dell’eliambulanza. Purtroppo però, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari, non c’è stato nulla da fare e i medici ne hanno constato il decesso.