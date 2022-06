Fabriano, fondi PNRR: depositati cinque progetti | Password Magazine

FABRIANO – Sono stati depositati dall’Ufficio Tecnico del Comune di Fabriano cinque progetti del Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009/2016 per un totale di € 2.087.000,00.

Specificamente si tratta di: lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture marciapiedi e strade comunali (importo euro € 440.000); intervento di riqualificazione del verde urbano parco Unità d’Italia – parco della Pisana – parco di Via Don Minzoni (€ 170.000); realizzazione della pubblica illuminazione del centro storico di Fabriano (€ 410,000); intervento di riqualificazione urbana di Piazzale XXVI settembre 1997 e completamento funzionale dell’edificio comunale (€ 785.000); recupero del Teatro nei pressi dell’Istituto Tecnico Agrario ‘Vivarelli’ con realizzazione di un percorso carrabile proveniente dalla Sala Ubaldi e realizzazione di una rampa di accesso al parcheggio esistente (importo € 282.000).

I progetti presentati saranno ora sottoposti all’approvazione del Commissario Straordinario per il Sisma.

«Questo è il primo risultato importante della nuova amministrazione – dichiara il sindaco Daniela Ghergo – Quando mi sono insediata, due settimane fa, i fondi PNRR sono stati la prima attenzione. Ho trovato una situazione preoccupante, frutto di una grave incuria e di approssimazione da parte di chi finora aveva sottovalutato l’importanza dei finanziamenti europei e PNRR per la nostra città. I 5 progetti infatti, erano a forte rischio di non poter essere presentati nei termini utili per essere approvati. E’ stato solo grazie all’abnegazione dei dipendenti dell’Ufficio Tecnico, che hanno lavorato senza sosta per recuperare il tempo perduto dalla precedente amministrazione, che siamo riusciti a presentarli evitando di perdere i finanziamenti. A dimostrazione che gli uffici comunali hanno risorse professionalmente preparate che devono solo essere adeguatamente valorizzate. Anche l’insediamento degli assessori di riferimento ha consentito di conseguire questo risultato».

La nuova amministrazione, simultaneamente all’attenzione prestata verso le scadenze imminenti, ha già iniziato ad organizzare la costituzione dell’Ufficio Progettazione Bandi Europei e Fondi PNRR che rappresenterà il volano per la rigenerazione del territorio e della città di Fabriano.