Coronavirus, 84 i casi nelle Marche. Dal Governo, ipotesi blocco Paese per 30 giorni

ANCONA – Sono 84 i casi positivi di Coronavirus nelle Marche, secondo quanto dichiarato dal presidente Luca Ceriscioli in diretta telefonica su Etv Marche.

«Numeri che non devono spaventare, ci sono misure di contenimento operative anche nella nostra Regione, un’attenzione che ci deve dare una visione più positiva – ha detto il Governatore delle Marche -. Fare scelte corrette di prevenzione ci danno serenità».

Intanto, si fa strada l’ipotesi che il Governo Conte blocchi il Paese per 30 giorni: «Il Governo sta dando sempre più credito alla volontà di arginare la diffusione del virus, per le conseguenze che ha sul sistema sanitario – commenta Ceriscioli -. E’ importante lavorare per il contenimento. Meglio un periodo di sacrificio lungo due o tre settimane, piuttosto che fare attività a singhiozzo e dover continuare a inseguire il problema a macchia di leopardo. Abbiamo fatto un lavoro nell’ascolto della parte scientifica e tecnica ascoltando chi segue la malattia, il decorso, il periodo di incubazione del virus. Si capisce perché è importante contenere la diffusione».

Questa è una delle proposte del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Decreto del 1° marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese. Le raccomandazioni verranno raccolte in un Decreto che dovrebbe essere varato già nelle prossime ore, senza attendere la scadenza delle misure adottate domenica scorsa.