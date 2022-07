Cupramontana, il calendario degli eventi di luglio | | Password Magazine

CUPRAMONTANA – Dall’8 al 10 luglio infioratori da tutta Italia invaderanno il paese per festeggiare il ventennale dell’Associazione Infioritalia. Sarà un bel momento di aggregazione e di festa per i maestri infioratori italiani, ma sarà anche l’occasione per i turisti di godere dei tappeti floreali e di tutte le attività collaterali organizzate nell’evento. Sono in programma il convegno “La rete internazionale degli infioratori”, la mostra mercato “Tipicità d’Italia”, la rassegna enogastronomica, la mostra fotografica “Ventennale Infioritalia”, il tour del centro storico e dell’“Eremo dei Frati Bianchi”.

Il 14 luglio la Fondazione Pergolesi Spontini, nell’ambito della 55° Stagione Lirica di Tradizione, presenterà al Teatro Concordia le opere “The Telephone” e “La Serva Padrona” (biglietti disponibili in prevendita su www.vivaticket.com).

Il 15 luglio Piazza Cavour si trasformerà in un dancefloor per “La Notte di DJs”, una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza. Ospite d’eccezione sarà Andrea Rock, una delle voci ufficiali di Virgin Radio. Andrea Toselli, questo il suo vero nome, ha portato il suo DJ set dalle sonorità decisamente rock, punk, garage e un po’ irish nei più importanti club d’Italia e in apertura a grandi concerti internazionali.

Il 23 luglio si rinnova l’appuntamento con la notte bianca che a Cupramontana non può che colorarsi di verde-verdicchio. Da più di dieci anni la Notte del Verdicchio è un appuntamento che coniuga la promozione della produzione principe delle colline cuprensi con la cultura.

Alle ore 18.00 aprirà all’Enocupra il banco degustazione con tutti i vini di Cupramontana per accompagnare i moltissimi eventi, tra cui teatro, poesia e musica. Evento principale della serata sarà l’esibizione di Matthew Lee, carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, crooner unico nel panorama nazionale. Nella sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e 7 album pubblicati (l’ultimo dei quali, “Rock & Love”, pubblicato per Decca / Universal nel 2020). Più volte ospite televisivo nelle reti nazionali Rai e Mediaset, la stampa inglese gli ha dedicato recensioni straordinarie definendolo “the genius of rock’n’roll”.

Durante tutto il mese si susseguiranno presentazioni di libri, eventi per bambini (tutti i giovedì “Ti leggo una storia”) oltre gli appuntamenti organizzati dalle associazioni: il quarantesimo anniversario di Cuprabaseball il 28 luglio in piazza IV novembre, “Note d’Estate – viaggio nella musica leggera” a cura della banda Niccolò Bonanni, e lo storico Folk Festival con il gruppo Massaccio il 30 luglio.

Infoline nel sito istituzionale www.turismo-cupramontana.com e nella pagina Facebook Assessorato Cultura Cupramontana