Carlo Urbani, riprendono le attività chirurgiche

JESI – Il Tribunale per i Diritti del Malato e il Comitato Difesa Ospedale esprimono soddisfazione per la ripresa delle attività chirurgiche al Carlo Urbani di Jesi: «Finalmente una risposta a tutti quei cittadini che da mesi sono in lista di attesa per un intervento – dicono i rispettivi coordinatori Pasquale Liguori e Franco Iantosca – Quanto prima auspichiamo che riprenda a funzionare anche la Day Surgery (la chirurgia a ciclo breve) che può dare una buona mano ad abbattere le liste di attesa chirurgiche, eseguendo i piccoli interventi. Ora che il nostro ospedale sta tornando libero dal Covid 19 TDM e Comitato restano vigili molto attentamente a che esso , in caso di malaugurato ritorno del virus, non sia trasformato nuovamente in una covideria come è avvenuto oggi , privato completamente della sua attività ordinaria come se fosse un grande reparto di malattie infettive. Il personale sanitario del Carlo Urbani ha già dato tutto quello che c’era da dare in termini di ore di lavoro e di rischio per la loro salute. In caso di recrudescenza della malattia i pazienti COVID devono trovare allocazione in quelle strutture ad hoc che la Regione ha individuato (Civitanova, Camerino ecc), il Carlo Urbani deve rimanerne fuori, a costo di fare anche le barricate. Sarà però necessario garantire sempre un triage dedicato, fuori dal Pronto Soccorso, ai cittadini che manifestassero sintomi sospetti da COVID . Ci auguriamo che anche il nostro Sindaco supporti questa nostra presa di posizione».