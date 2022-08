Ferragosto in città, i musei e i locali aperti - Password Magazine

JESI – Musei aperti per chi trascorre Ferragosto in città. Oggi sono aperti alle visite i Musei civici di Palazzo Pianetti (Pinacoteca civica, Museo Archeologico, Galleria d’Arte contemporanea – Via XV Settembre 10) con orario continuato dalle 10 alle 19.

Palazzo Pianetti, sede della Pinacoteca Civica dal 1981, è un significativo esempio di architettura settecentesca. Iniziato a metà ‘700 su commissione della nobile famiglia Pianetti di Jesi. Al primo piano, destinato alla rappresentanza, si trova la celebre Galleria degli Stucchi, uno dei massimi esempi di rococò nell’Italia centrale.

Il nucleo originario della Pinacoteca Civica è formato da opere risalenti al periodo compreso tra il XV e il XIX secolo, in origine collocate in varie chiese e cittadine, alle quali si sono aggiunti nel tempo altri dipinti. Caratterizza la collezione un consistente gruppo di opere di Lorenzo Lotto, eseguite tra il 1512 e il 1535: la Deposizione, l’Annunciazione, la Madonna delle Rose, la pala di S. Lucia, e la Visitazione. Visite guidate domani, 16 agosto, alle ore 11 con punto di incontro: Ufficio Turismo, Piazza della Repubblica.

Aperto oggi anche il Museo Federico II Stupor Mundi, in piazza Federico II, dalle 9 alle 20.

Nel giorno di Ferragosto, l’Ufficio Turismo di Piazza della Repubblica è aperto fino alle 13.

Per informazioni dopo l’orario di chiusura e fino alle 19, è possibile rivolgersi alla biglietteria dei Musei Civici di Palazzo Pianetti in via XV Settembre.

E per rifocillarsi, i Ristoranti aperti a pranzo e a cena sono consultabili qui.