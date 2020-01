Monsano, spaventoso incidente: un ferito grave a Torrette

MONSANO – Spaventoso incidente questa mattina alle 8.30 a Monsano. Per cause in corso di accertamento, due auto – una Mercedes classe A e una Audi – sono rimaste coinvolte in uno scontro in via Sant’ Antonio, poco dopo via della Figuretta. Nell’impatto violento, tre persone sono rimaste ferite. Ad avere la peggio, uno dei due conducenti, un uomo di 40 anni che è stato trasportato a Torrette dal 118 in codice rosso. Ora è in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni di altre due donne, trasportate al Pronto soccorso di Jesi per accertamenti.

All’arrivo dei soccorsi le persone era già fuori dalle vetture, i vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi.