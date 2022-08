«Festa con le stelle. Lo spettacolo del firmamento» alla Casa dell’olio - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Tre giorni per perdersi nel cielo stellato, a contatto con la natura e la magia della notte sulle colline degli ulivi. È quanto promette la “Festa con le stelle. Lo spettacolo del firmamento”, in programma nel parco della Casa dell’olio e della biodiversità a Maiolati Spontini da venerdì 12 a domenica 14 agosto.

L’evento, organizzato dalla Casa dell’olio con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si struttura in tre serate. Venerdì 12 e sabato 13 l’appuntamento è alle 19,30, aspettando la notte con un picnic sotto le stelle a base di prodotti artigianali del territorio. Dalle ore 21 il cielo offrirà lo spettacolo del firmamento, con la possibilità di osservare stelle, lune e pianeti attraverso gli occhi di tre telescopi professionali. Si parlerà di costellazioni, con riferimento storico-mitologici, insieme con gli astrofili dell’associazione Ama.

Alle ore 21,30 inizierà la degustazione guidata di gelato in abbinamento a prodotti tipici locali e alle 22,30 è prevista la proiezione del filmato “Luna e dintorni: dallo sbarco sulla Luna all’esplorazione del sistema solare” con il professor Leonardo Guerro.

Solo sabato 13 agosto, dalle ore 21,30, ci sarà l’iniziativa “La via del giocatore… una carta, un desiderio, un’emozione”. Si tratta di un percorso di consapevolezza con gli psicologi Manola Manoni e Filippo Sabattini, attraverso delle carte realizzate da un’artista (a numero chiuso e solo su prenotazione al costo di 6 euro).

Domenica 14 agosto protagonista sarà l’alba. Alle 5,30 ci sarà il concerto con Gioele Zampa al violino e Lucia Galli all’arpa. A seguire, colazione sul prato con brioche, maritozzi panna e cioccolato, ma anche frutta fresca, succhi, confetture e yogurt.

L’ingresso al parco sarà gratuito per il pubblico, così come le iniziative proposte tranne il picnic, il percorso di consapevolezza e le degustazioni, per cui è consigliata la prenotazione al numero 339.1386355.

«La ‘Festa con le stelle’ – dice Marina Carbonetti, la cui azienda agricola ha in gestione la Casa dell’olio – è un evento che completa, dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, il valore della Casa dell’olio: un luogo incantevole, vocato al rispetto del territorio e dell’ambiente, da cui si può ammirare il tipico panorama marchigiano, fatto di dolci colline dipinte dei colori delle diverse coltivazioni. Questo di giorno… ma di notte, il Parco della Casa dell’olio, lontano dalle luci e dai rumori cittadini, si trasforma in un luogo di quiete, perfetto per ammirare il cielo ed esprimere il proprio desiderio al passaggio di una stella cadente. E i più coraggiosi potranno restare fino all’alba, o venire all’alba, perché dagli olivi secolari, omaggeremo il sorgere del sole con un concerto di arpa e violino. Ringrazio l’Amministrazione comunale che ha patrocinato l’iniziativa e gli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile l’evento».