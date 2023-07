Imprenditore non versa le ritenute fiscali certificate, Gdf confisca immobile - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Imprenditore non versa le ritenute fiscali certificate, confiscati immobile e disponibilità finanziare in diversi istituti bancari. Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona, che ha disposto la confisca di beni in possesso ad un imprenditore operante nel distretto industriale tessile del Comune di Falconara Marittima.

L’imprenditore in questione, già condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per aver omesso il

versamento delle ritenute certificate, è risultato in possesso di un immobile e disponibilità finanziarie presso

diversi istituti bancari.

I mirati accertamenti messi in atto dai militari della Compagnia di Falconara Marittima hanno consentito di

confiscare un immobile di oltre 220 mq di proprietà dell’imprenditore, unitamente alle disponibilità finanziarie

trovate in suo possesso presso alcuni istituti bancari del territorio.

L’aggressione patrimoniale dei beni riconducibili all’imprenditore ha permesso di confiscare in primo luogo

complessivi 5 euro esistenti sui conti correnti del condannato e in secondo luogo ha consentito di sottoporre a confisca per equivalente, l’immobile del valore commerciale di oltre 200 mila fino a concorrenza del profitto del reato.

L’immobile in questione era già stato sottoposto a sequestro preventivo dai finanzieri della Compagnia di Falconara Marittima e tale ultimo provvedimento, emesso dal Tribunale di Ancona, garantisce il recupero delle

somme illecitamente sottratte allo Stato a tutela dell’equità fiscale e del generale concorso alla spesa pubblica a

cui tutti i cittadini sono chiamati a intervenire.

L’azione di contrasto alla criminalità economico finanziaria posta in essere dalla Guardia di Finanza attraverso

gli strumenti di aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, rappresenta un valido ed efficace strumento

volto a restituire alla collettività i beni derivanti dalla commissione di reati tributari e testimonia l’impegno del

Corpo nel prevenire e reprimere ogni condotta finalizzata a distorcere l’equa concorrenza nel mercato e il sano

rapporto di fiducia tra cittadini e Stato.