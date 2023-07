Rosora, festa per i 100 anni di Pierina - Password Magazine

ROSORA – La signora Pierina Costantini ha festeggiato il suo centesimo compleanno a Rosora oggi 15 luglio. Fino al 1979 è vissuta a Poggio San Marcello, dove è nata il 12 luglio del 1923 da Geniale e Rosa, famiglia di mezzadri. Per 42 anni è vissuta a Castelplanio e, da ottobre 2021, si trova a Rosora, nella casa di riposo Villa Celeste.

Le figlie Elide, Carla, Rosella e Gina con i generi e i nipoti hanno organizzato una festa alla quale ha preso parte il sindaco di Rosora Fausto Sassi che ha donato a Pierina un mazzo di rose e si è intrattenuto con lei complimentandosi per il traguardo raggiunto. È la seconda centenaria dell’anno a Rosora, insieme alla maestra Flora Santi festeggiata lo scorso 20 aprile. «Una donna che è rimasta sempre innamorata della vita e della famiglia, trovando ogni volta la forza per andare avanti ed essere di aiuto ai suoi cari – ha detto il sindaco Sassi – anche se nella sua vita ha attraversato il brutto periodo della seconda guerra mondiale e ha affrontato tante difficoltà».

Sposatasi nell’abbazia Santa Maria di Moie con Terenzio Cappannini nel 1946, la signora Pierina è rimasta vedova nel 1970 quando il marito ha perso improvvisamente la vita per un incidente sul lavoro. Grande lavoratrice, aveva una grande passione per la campagna e per la cucina, nella sua casa non mancavano mai le tagliatelle fatte a mano, da condividere con i familiari.

Si è unito ai festeggiamenti il presidente di Villa Celeste, Enzo Bussoletti, che ha formulato alla signora Pierina i migliori auguri per questo traguardo del centesimo compleanno.

“Amata, simpatica, ingegnosa, floreale, paziente, vitale, buona, devota, longeva, saggia”: così i nove nipoti e le loro famiglie hanno descritto la nonna Pierina nel poster fotografico che le hanno donato.

La signora Pierina ha ringraziato le figlie, i nipoti e gli altri familiari per essersi ritrovati tutti insieme a festeggiare il suo compleanno che ha trascorso in serenità apprezzando tutti i doni ricevuti e soprattutto gli abbracci dei bis-nipoti, segno evidente di una relazione bella che lei ha saputo costruire anche con le generazioni più giovani della sua famiglia.

Nelle foto (di copertina) la centenaria Pierina Costantini con il sindaco di Rosora Fausto Sassi e le figlie (da sinistra) Gina, Rosella, Carla ed Elide.

Qui sopra la signora Pierina con il presidente di Villa Celeste di Rosora Enzo Bussoletti.