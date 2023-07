“Venti d’estate” a Maiolati: appuntamenti luglio-settembre - Password Magazine

MOIE – Presentato Venti d’estate, il cartellone estivo di Maiolati Spontini, frutto di collaborazione tra Comune e associazioni del territorio, all’insegna di spettacolo, cultura e tradizione.

L’inaugurazione ieri alla Biblioteca La Fornace con la presentazione di due libri: mercoledì 12 Social fame sui disturbi alimentari in adolescenza, a cui seguirà, il 13, nel piazzale antistante la biblioteca, Cicatrice su tela di Asmae Dachan.

Due gli eventi nevralgici dell’intera rassegna: la notte celeste di Moie il 26 agosto e “borghi aperti” nel centro storico di Maiolati il 3 settembre. “Ci siamo resi conto che Moie non ha una sua festa identificativa in cui la comunità si possa riconoscere” dice il vicesindaco e assessore a Cultura e Turismo, Sebastiano Mazzarini. “Per questo sono due eventi su cui vorremmo puntare tantissimo, come preludio a qualcosa che si protrarrà negli anni. Nella notte celeste coinvolgeremo associazioni, cittadini, attività commerciali e band locali per la promozione del territorio. Con la passeggiata cicloturistica e le degustazioni del 3 settembre in centro storico le persone avranno modo di vivere il borgo, zona che ancora oggi ha molto da offrire. Ci saranno punti musicali, per poi concludere con un aperitivo-cena al parco Colle Celeste”.

Altro momento importante per il territorio si avrà il 25 agosto, con l’inaugurazione del giardino del Museo Gaspare Spontini. Il parco retrostante il museo resterà fruibile alla popolazione ed è ora accessibile attraverso un nuovo accesso. Seguiranno la presentazione del libro Sulle tracce di Gaspare Spontini di Lucia Benedos e la proiezione del film Gaspare Spontini, Celeste Amore.

“Diversi sono i riferimenti a Spontini perché il 2024 sarà il 250esimo anno dalla sua nascita”, spiega il sindaco Tiziano Consoli. “Stiamo già lavorando a una rivalutazione, per far emergere le diverse sfaccettature del compositore e filantropo, creando una rete intercomunale tra museo, parco Colle Celeste, casa natale, teatro e scuola pia (casa delle fanciulle). Tutto a Maiolati parla di Spontini”.

Nei mesi di luglio e agosto numerosi saranno gli appuntamenti organizzati in sinergia con la Casa dell’olio e della biodiversità di Maiolati, dedicati all’enogastronomia: il 15 e il 22 luglio e il 5 agosto alle 7.30 yoga e colazione con Eleonora Barbaresi (evento a pagamento con prenotazione obbligatoria), doppio appuntamento il 21 luglio con lo psicoterapeuta Filippo Sabattini (che tornerà con Manola Manoni il 12 agosto) e l’aperitivo con il sommelier Corrado De Michelis, in replica l’11 agosto, insieme alla degustazione di vino, olio e prodotti locali. Il 9 agosto sarà la volta della “festa con le stelle” e, il 13 agosto, del concerto all’alba con colazione sul prato e dj-set con birra agricola e hamburger.

Tra i momenti sportivi della stagione la “partita no-stop” a scopo benefico allo stadio Pierucci (dalle 19 del 21 alle 19 del 22 luglio), la festa della pallavolo (30 agosto-10 settembre) e la passeggiata ciclo-fotografica da Moie a Jesi, con visita alla biblioteca Planettiana (17 settembre). Riconfermate anche le tradizionali sagre del prosciutto (28-30 luglio) e la festa delle casette (8 agosto).

Conferenza di presentazione del cartellone estivo. Da sinistra il sindaco Consoli e l’assessore Mazzarini

“Venti d’estate è una proposta elaborata in poco più di un mese, in tempo record dopo le elezioni, che speriamo possa consolidarsi nel corso degli anni” auspica il sindaco Consoli. “Al centro c’è la volontà di valorizzare il territorio con iniziative nuove ed altre riprese dagli anni precedenti alla pandemia”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri