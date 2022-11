Incidente allo svincolo SS76, due le vittime - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Falconara Marittima per un incidente stradale sullo svincolo della SS76 per l’autostrada che ha coinvolto un camion, un’ambulanza e un’auto. Per cause in fase di accertamento il mezzo pesante si è ribaltato finendo sopra un’ambulanza e un’auto in transito nel senso opposto. Il bilancio è di due vittime: il conducente dell’ambulanza e il paziente a bordo. Tre i feriti. La squadra VVF sul posto ha estratto una persona dall’ambulanza e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto 118, ANAS e Polizia Autostrada.

La nota dell’Anas

«A causa di un incidente stradale che ha coinvolto una auto, una ambulanza ed un mezzo pesante è temporaneamente chiuso al traffico – per chi viaggia in direzione Roma – lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 “della Val d’Esino” e l’autostrada A14. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile». «A causa di un incidente stradale che ha coinvolto una auto, una ambulanza ed un mezzo pesante è temporaneamente chiuso al traffico – per chi viaggia in direzione Roma – lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 “della Val d’Esino” e l’autostrada A14. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile».

