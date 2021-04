Acquaroli: «Marche arancioni anche prossima settimana. Situazione migliorata» | Password Magazine

REGIONE – Marche in zona arancione anche per la prossima settimana. «Le condizioni nella nostra regione stanno migliorando – è il commento del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli -. ma sicuramente non potremo tornare in zona gialla perché in questo momento non è consentita dalla normativa nazionale. Raccomando a tutti di fare sempre la massima attenzione, perché dobbiamo mantenerci nelle condizioni che ci permetteranno le riaperture non appena saranno consentite e che auspichiamo possano avvenire quanto prima».

Il nuovo decreto-legge del Governo Draghi esclude per tutte le regioni il rientro in zona gialla fino al 30 aprile ma potrebbero essere previste deroghe nei territori in cui siano evidenti dei notevoli miglioramenti.

LA SITUAZIONE IN ITALIA. Dal 12 Aprile, passano in arancione anche Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata le nuove ordinanze.

Passa invece in zona rossa la Sardegna.

Scende il valore dell’Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana.