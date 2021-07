Jesi, Amazon intende far diventare l'Interporto il principale polo logistico del sud Europa | Password Magazine

ANCONA – L’interporto riaprirà, e a lo farà grazie a un intervento misto fra pubblico e privato. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa il presidente dell’Interporto Marche, Marco Carpinelli, il sindaco di Jesi, Massimo Bacci e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. L’investimento – che porterà Regione Marche a detenere il 95% della governance della struttura dopo il precedente 65% – permetterà di riattivare la logistica fra il porto di Ancona, l’aeroporto di Falconara e la linea ferroviaria. Un risanamento finanziario e industriale che troverà, dopo tanti anni, il suo equilibrio, grazie a questo piano portato avanti dalla Regione Marche, dal Comune di Jesi, dal Comune di Morro D’Alba e da un’azienda privata». Il piano di riqualificazione, firmato il 30 giugno, è stato finanziato sia da un aumento di capitale che dalla vendita di un terminal intermediale.

L’aspetto treni, infatti, non è secondario nella riqualificazione dell’Interporto. Come ha specificato in un intervento l’architetto Goffi, «l’Interporto godrà del potenziamento della struttura ferroviaria grazie all’investimento di FI nella linea Falconara-Orte, così da arrivare alla circolazione di treni di 750 metri». Riprendendo un concetto espresso anche dal presidente Carpinelli, continua Goffi: «La logistica è un aspetto fondamentale per ripristinare l’economia delle Marche e la riqualificazione dell’Interporto permetterà di aggiungere un nodo fondamentale al traffico europeo delle merci».

L’Europa è citata più volte durante la conferenza stampa, per parola anche dello stesso Acquaroli: «Vorremmo che l’Interporto diventi qualcosa di strategicamente utile sia a livello regionale che nazionale che internazionale. Grazie ai privati, abbiamo ripreso un investimento da 120 milioni. Se riguardiamo ai dati del 2019 si contano, nel triangolo fra porto di Ancona, porto di La Spezia e Interporto Marche, ben zero tonnellate scambiate. Adesso abbiamo la possibilità non solo di rivitalizzare il commercio ma anche di creare competitività di un territorio, quello della regione Marche, che negli ultimi otto mesi, senza infrastrutture come l’Interporto è stata assente anche dai tavoli di discussione del Pnrr». Conclude Acquaroli: «Auspico si possa tornare a lavorare in maniera coordinata fra privati e istituzioni; è proprio grazie a un privato che si è potuto dare una piega positiva a questo progetto».

Il risanamento di Interporto è frutto di un intenso lavoro: il primo passo è stato quello di ottenere, dall’Unione europea, il via libera all’aumento di capitale di 8 milioni di euro da parte della Regione Marche. Contestualmente Interporto, in stretta collaborazione con gli uffici regionali, ha approvato il piano di risanamento 2021-2024: condizione necessaria per l’erogazione dell’aumento di capitale, in grado di riequilibrare la situazione finanziaria e ripristinare la redditività dell’infrastruttura. RFI intende investire nella stazione contigua a Interporto per consentire l’utilizzo di treni merci fino a 750 metri; sul fronte ferroviario è inoltre previsto il potenziamento della linea Orte Falconara e il collegamento lato nord (by Pass Falconara). Il Ministero delle infrastrutture ha finanziato l’ultimo miglio di connessione del porto di Ancona per 99 milioni di euro e ha avviato investimenti di 4,5 milioni di euro per il potenziamento della logistica nell’area di Interporto; sono inoltre già in corso i lavori di raddoppio a quattro corsie della Statale 16 da Falconara a Torrette di Ancona. Infine, nel 2021, si concluderà l’intervento viario Quadrilatero Fabriano-Matelica.

Queste azioni hanno già attratto investimenti privati, come Amazon, che intende far diventare l’Interporto il principale polo logistico del sud Europa, con importanti ricadute sul piano occupazionale e di competitività per tutto il territorio. L’operazione complessiva di risanamento e rilancio attuata rappresenta un buon esempio di efficienza dell’azione pubblica, in cooperazione con attori pubblici e privati, capace di dare nuove prospettive di sviluppo per tutta la regione.

Il sindaco di Jesi, Massimo Bacci, dice la sua sulla riqualificazione: «Quella dell’Interporto è una problematica che, in quanto sindaco dal 2012, ho seguito da vicino. Si pensava che fosse una pista morta e invece, adesso, può essere una svolta fondamentale per il territorio. Ci sono tutti i presupposti per fare un grande investimento e Jesi è sul pezzo per far sviluppare tutta la struttura: vogliamo creare una gran sinergia tra porto e interporto e aeroporto».