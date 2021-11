«Jesi Città sicura funziona, riprende la vigilanza notturna in centro nei week end» | Password Magazine

JESI – «Ogni comunità che cresce è fatta cittadini e imprese attivi nel promuovere e tutelare comportamenti e azioni responsabili e solidali, prendendosi cura del bene comune, quel patrimonio materiale ed immateriali il cui arricchimento arricchisce tutti ed il cui impoverimento impoverisce tutti. E la sicurezza è un bene comune. Per i cittadini, per gli operatori economici, per le istituzioni».

È con questo spirito che CNA promuove progetti “Città Sicura”, che si costruiscono sulla sinergia fra soggetti privati, istituzioni e l’associazione stessa. Ed è così è stato in queste ultime settimana con l’attività sperimentale di “Jesi Sicura”, nata appunto dalla virtuosa collaborazione di 13 locali del centro storico con CNA e con il servizio di vigilanza privata Vedetta2 Mondalpol. «Un esperimento più che riuscito – fa sapere il presidente CNA Jesi Francesco Barchiesi – dati i numerosi interventi effettuati dagli operatori di sicurezza che hanno sedato sul nascere principi di risse o atti di vandalismo in soli 4 fine settimana (circa 2 interventi a week end)».

Ora il servizio riprenderà da sabato 27 novembre a sabato 18 dicembre, grazie alla perseveranza di 5 imprenditori del centro storico – La Picca, Birreria Sant’Agostino, Hemingway Cafè, Transilvania vinil bar, Caffè imperiale – e il contributo diretto della CNA di Ancona.

«Affinché Jesi continui ad essere luogo di incontro positivo e atto all’accoglienza, abbiamo rimodulato il servizio che nel mese scorso ha prodotto risultati positivi nel contrasto della movida molesta -sottolinea il presidente Barchiesi – . CNA ha deciso di investire direttamente su questo servizio, in continuità con l’oramai consolidato impegno che l’associazione mette nel rilancio del centro jesino. Dal sostegno ad eventi come il Brand Festival ad operazioni di decoro urbano come Tournover fino al sostengo nelle attività natalizie».

Il servizio di vigilanza notturna vedrà impegnati di nuovo due vigilantes preposti al servizio notturno i quali presidieranno le aree sensibili del centro storico dalle ore 23 alle ore 5 per 4

sabati consecutivi. Gli operatori saranno in costante comunicazione con la centrale di comando alla quale potranno fornire segnalazioni o richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della Vedetta2 Mondialpol potranno inoltre essere contattati dai gestori dei locali aderenti al progetto qualora fosse necessario un intervento immediato presso la loro attività.

«Da soli non si va da nessuna parte. Gli imprenditori lo sanno. Per questo, anche e soprattutto su un tema delicato come questo, la sinergia con l’Amministrazione Comunale e con gli organi deputati all’ordine pubblico è fondamentale – sottolinea Barchiesi -. Il progetto di videosorveglianza pubblica annunciato dal Comune di Jesi va nella giusta direzione ma è importante nel più breve tempo possibile ricoinvolgere tutti gli operatori economici e sociali del centro e non solo sul progetto Jesi sicura. CNA c’è».