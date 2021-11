Moie, scarpette rosse in vetrina contro la violenza sulle donne | Password Magazine

MOIE- E’ stata celebrata anche a Moie la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tramite un’iniziativa promossa dall’associazione dei commercianti Ar.Co.

I locali esercenti hanno abbellito le loro vetrine con delle scarpette rosse per sensibilizzare la cittadinanza in merito alla piaga della violenza sulle donne. La necessità di un forte segno di condanna, opposizione e sdegno contro la violenza sulle donne nel nostro territorio si è sviluppata in maniera ancora più forte dopo l’accoltellamento avvenuto a Moie ai danni di una donna il mese scorso.

E’ infatti proprio da questo tragico evento di cronaca che l’associazione Ar.Co. aveva deciso di mobilitare i propri associati a dare un piccolo segnale anche visivo su una tematica cosi straziante ma cosi strettamente attuale.

In merito alla donna accoltellata, che in un primo momento era stata ricoverata in condizioni critiche in ospedale, è stata dimessa ed è tornata a casa.