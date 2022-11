Jesi, il sindaco su panchina rossa: «Sarà ripristinata la prossima settimana» - Password Magazine

JESI – «La panchina rossa di Piazzale Sansovino, simbolo del contrasto alla violenza contro le donne, sarà ripristinata la prossima settimana». Lo fa sapere il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Colgo l’occasione per ringraziare tutte quelle realtà, singoli cittadini e cittadine, che sin da subito hanno offerto all’amministrazione comunale il loro contributo per sistemarla. C’è stata una reazione diffusa rispetto alla volontà di ripristinare quello spazio che, a tutti gli effetti, ha consolidato il suo essere simbolo e significato all’interno della città. E’ quanto ho riportato anche all’assemblea della Consulta per le donne che si è riunita giovedì a Palazzo dei Convegni».

Venerdì sera si è svolto a Palazzo dei Convegni l’incontro dedicato al bilancio: «L’assessora Paola Lenti ha organizzato questo appuntamento, cui hanno partecipato anche tecnici comunali, per illustrare alla città quali sono i criteri che guidano le scelte dell’amministrazione».