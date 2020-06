Jesi, infortunio sul lavoro: un uomo in codice rosso a Torrette | Password Magazine

JESI – Grave infortunio sul lavoro questa mattina in via Pasquinelli, in una ditta specializzata in torniture.

Il titolare 72enne, mentre lavorava, è stato colpito all’altezza del torace da un grande e pesante tubo. Rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dalla Croce Verde di Jesi intervenuta insieme ad automedica e all’equipaggio di Icaro, atterrata all’elisuperficie di via Gallodoro, del comitato jesino Croce Rossa.

L’uomo è stato trasportato imbarcato a bordo dell’eliambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche i carabinieri per avviare indagini sulla dinamica.