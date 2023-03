Jesi, nuova illuminazione al campo da rugby - Password Magazine

JESI – Un altro intervento di manutenzione agli impianti sportivi cittadini è stato completato nei giorni scorsi. Si tratta dell’installazione della nuova illuminazione al campo da rugby di Via Mazzangrugno, una struttura a servizio di una delle realtà sportive più dinamiche in città, che non è limitata al rugby. I lavori rientrano in un appalto di 64 mila euro che hanno permesso non solo di sostituire i corpi illuminanti ormai vetusti e alcuni non più funzionanti, ma anche di procedere ad una coibentazione del blocco spogliatoi dello stesso impianto, risolvendo le criticità che si presentavano nella copertura.

«Stiamo procedendo con manutenzioni che sono state individuate come non più rinviabili e necessarie per assicurare e recuperare la massima funzionalità dell’impiantistica sportiva, in ragione delle esigenze delle società e dei praticanti” ha sottolineato l’assessore allo sport Samuele Animali, ricordando anche gli interventi allo spogliatoio del Petraccini di Minonna, le nuove caldaie e la riparazione del tetto al palasport Ezio Triccoli, accanto alla concretizzazione di altri importanti lavori già programmati o in corso, come la riqualificazione completa della Carbonari, l’edificazione del nuovo Palascherma, la sistemazione della palestra Lorenzini. “Nei limiti delle disponibilità economiche e delle occasioni di finanziamento ad hoc – ha concluso Animali – si cercherà via via di mettere mano anche alle ulteriori urgenze venute in evidenza in questi anni».