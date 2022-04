Jesi, taglio del nastro alla sede elettorale per Antonio Grassetti | Password Magazine

JESI- E’ stata ufficialmente inaugurata ieri (mercoledì 20 aprile) la sede elettorale di Fratelli d’Italia in via Cavour a sostegno di Antonio Grassetti sindaco. Presenti all’inaugurazione molte personalità del mondo associativo e vari esponenti di spicco di Fratelli d’Italia a livello provinciale e regionale quali Giovanni Benvenuti Gostoli, Marco Ausili e Carlo Ciccioli.

«Abbiamo fatto questo passo perché non c’era altra strada. Mancava qualcuno a destra e sono molto contento che su di noi si sia concentrato molto affetto» dichiara Grassetti prima del taglio del nastro. Il nostro sarà un programma fondato su tre principi: coerenza, tradizione e futuro – continua l’avvocato 65enne che chiude – Per disegnare città del futuro bisogna avere idee ma anche uomini in grado di portare a compimento queste idee».

Per Benvenuti Gostoli «coerenza e chiarezza sono i due elementi su cui fondare l’azione per dare un futuro migliore a Jesi» ribadendo e rivendicando con ciò la scelta di Fratelli d’Italia di non partecipare a progetti civici ma di sostenere con il proprio simbolo una realtà chiaramente identificabile in un contorno politico: quello del centrodestra.

Sullo stesso punto torna anche il consigliere regionale Marco Ausili che ribadisce: «Il simbolo è importante perché non ci si deve vergognare della propria storia, delle proprie idee e delle proprie tradizioni e con questo si è leali con gli elettori. Sono sicuro- conclude Ausili- che Grassetti possa essere un interlocutore di livello con la Regione Marche, portando con ciò benefici a tutto il territorio».

A conclusione dei saluti interviene Carlo Ciccioli, capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia che nel ribadire lo stretto rapporto che intercorrerà tra un eventuale amministrazione Grassetti e la Regione Marche, sottolinea il grande entusiasmo che sta suscitando la candidatura di Grassetti.

«E’ la prima volta che mi capita di iniziare una campagna elettorale in accelerazione, sono sicuro che stia partendo una grande macchina elettorale. La politica è fatta di emozioni e sicuramente ciò che sta nascendo dietro la candidatura di Antonio Grassetti è qualcosa di positivo. Il nostro obiettivo è dimostrare che a Jesi c’è una destra forte, che potrà essere determinante».

A sostegno di Grassetti e di Fratelli d’Italia erano presenti all’inaugurazioni alcuni amministratori locali del territorio tra i quali Ivana Ballante, Goffredo Brandoni e Massimo Merlo.

Durante l’inaugurazione sono state ufficializzate le candidature di Federica Dary, coordinatrice cittadina di FDI Jesi, Chiara Cercaci, ex consigliera di maggioranza uscente e Daniela Laura Giacani, storica militante.