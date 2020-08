Ladri in azione a Camerata, nella notte prese di mira le abitazioni | Password Magazine

CAMERATA PICENA – Ladri a Camerata Picena, l’allarme corre sul web. Diversi i colpi, tra riusciti e tentati, segnalati dai residenti. Per fortuna, l’attivazione di dispositivi di allarme e l’arrivo tempestivo dei carabinieri hanno permesso di limitare i danni. I ladri sarebbero entrati in azione poco prima della mezzanotte: hanno tentato ad entrare in un’abitazione in via Croce, passando da un campo sul retro e scavalcando la recinzione. Hanno provato a tirare su la serranda ma ha suonato l’allarme. A quel punto il proprietario ha avvisato subito i carabinieri e ha lanciato l’allarme sul web, avvertendo la popolazione. Ore di apprensione tra gli abitanti, spaventati e timorosi di ricevere una visita dei criminali durante il sonno. C’è chi ha lasciato la TV accesa, chi confidava nei cani, chi addirittura è andato a dormire con il coltello vicino….

L’azione dei ladri è stata segnalata anche in via Cassero, dove hanno tentato di entrare in un altro appartamento, e a Grancetta, frazione di Chiaravalle. Sempre a Camerata, i ladri si sono introdotti poi in una casa, mentre i proprietari erano assenti. «Sono entrati rompendo l’aletta di una persiana per girare il chiavistello e hanno aperto una finestra con un calcio – sono le parole di un residente -. Nonostante sia partito subito l’allarme sono entrati e hanno fatto il possibile, per fortuna poco». Indagano i carabinieri.

Si raccomanda sempre di avvertire le forze dell’ordine di fronte a situazioni ritenute sospette.