Natale con San Floriano: trampolieri, mangiafuoco, presepe e Babbo Natale - Password Magazine

JESI – La decima edizione di Natale con San Floriano, inserita all’interno di Jesi Natale 2022, entra nella sua seconda fase. Dopo la “Casetta di San Floriano” in Piazza della Repubblica operativa già da inizio dicembre, con castagne e vin brulè, e l’apertura del “Rifugio di Babbo Natale” in Piazza Colocci lo scorso weekend, con cioccolata calda e dolci, stanno per arrivare anche eventi e spettacoli.

Oltre alla già annunciata rievocazione storica sulla nascita dello Stupor Mundi in Piazza Federico II, in programma per il 26 dicembre, oggi (23 dicembre) un divertente Babbo Natale in Piazza Colocci sarà pronto a rallegrare il pomeriggio pre-natalizio a tutti i bambini. Si continuerà giovedì 29 insieme all’artista di strada Pallotto che si esibirà due volte durante il pomeriggio in Piazza Federico II. Entrambi gli spettacoli saranno preceduti da due trampolieri che gireranno per il centro storico attirando i cittadini fino alla piazza dell’esibizione. Il giorno successivo, venerdì 30, toccherà agli arcieri dell’Ente Palio allestire un campo da tiro con l’arco in Piazza Federico II con la possibilità per tutti di provare. Intorno alle 18 una mini esibizione con frecce infuocate darà poi il via a un grande spettacolo di fuoco realizzato dall’artista Otto Mix.

Continuerà ad essere operativa, il 23 dicembre, la casetta in Piazza della Repubblica mentre, dal giorno successivo, al suo interno, sarà allestito un presepe grazie ai Mastri Presepai. Operativa, nei giorni 23 e 29 dicembre e 4 e 5 gennaio, anche la casetta in Piazza Colocci che regalerà una cioccolata calda a tutti i bambini impegnati nei laboratori organizzati all’interno del cartellone Jesi Natale. Tutte queste iniziative, messe in scena sotto le festività, inclusa l’organizzazione e il piano sicurezza, sono possibili solo grazie all’impegno di tanti volontari soci dell’Ente Palio San Floriano e alla fattiva collaborazione del Comune di Jesi.