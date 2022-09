Oggi è la Giornata mondiale dell’Alzheimer - Password Magazine

JESI – In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, in programma per oggi (mercoledì 21 settembre), Jesi diventa protagonista di uno degli eventi programmati dall’associazione regionale di riferimento.

Dopo la mattinata dedicata ad una visita alle Grotte di Frasassi aperta a persone affette da questa malattia neurodegenerativa e ai familiari o assistenti (partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione al 371 3215869), il pomeriggio vedrà un interessante appuntamento al Circolo Cittadino di Jesi dove, a partire dalle ore 18.00, verrà presentato il libro “La Combriccola: il manuale della prevenzione del decadimento cognitivo” scritto da Manuela Rinaldi e Martina Bora. Il manuale ha lo scopo di far prendere consapevolezza riguardo la pericolosità sociale della solitudine e dell’isolamento, e di sensibilizzare le figure professionali e non solo, sul tema della prevenzione offrendo uno strumento per metterla in atto. La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione 334/6989688. Alle ore 20.00 sarà servita una cena, il cui ricavato, al netto delle spese, servirà all’Associazione per realizzare attività a favore delle persone fragili e delle loro famiglie. In questo caso la prenotazione obbligatoria è al numero 334 6989688.