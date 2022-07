Perde il controllo dell'auto e finisce in un dirupo, soccorsa una ragazza | Password Magazine

SASSOFERRATO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.30 circa, in località Morello, nel comune di Sassoferrato per soccorrere una ragazza che per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata nel dirupo sottostante. La squadra di Arcevia intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha provveduto ad estrarre la conducente dall’auto utilizzando tecniche specifiche per poi affidarla ai Sanitari del 118 il quale ne hanno predisposto il trasporto presso il Pronto Soccorso più vicino. Successivamente i VVF hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.