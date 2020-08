San Marcello, soccorso 13enne in piscina | Password Magazine

SAN MARCELLO – Soccorso dopo il tuffo, ha rischiato l’annegamento. Paura nel pomeriggio di ieri per un 13enne, un ragazzo di colore nato in Italia, che aveva deciso di trascorrere con gli amici un pomeriggio in piscina in un agriturismo di San Marcello. La bella giornata ha rischiato però di finire in tragedia quando il 13enne si è buttato in acqua ed è andato a fondo. Forse non sapeva nuotare o forse si è sentito male: inizialmente ai suoi amici era sembrato uno scherzo poi, non vedendolo riemergere, si sono spaventati e hanno chiamato aiuto. Dopo l’intervento del bagnino, accorso insieme al personale della struttura per tirarlo fuori dall’acqua, sono arrivati sul posto i sanitari del 118, anche l’eliambulanza. Eseguite le manovre di rianimazione, il ragazzino ha ripreso conoscenza. È stato poi imbarcato a bordo dell’eliambulanza e trasportato all’ospedale Torrette di Ancona per le cure del caso. Non sembra essere in pericolo di vita.