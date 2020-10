Sfiziose polpette al pomodoro | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

– e se avanzano possono essere ripassate in umido – oppure in versioni più light cioè

Il segreto è quello di non eccedere in pangrattato anzi sarebbe preferibile escluderlo completamente. A questo aggiungo un consiglio di bagnarsi le mani con acqua prima di formare le palline con la carne macinata e non pressarla troppo per avere una consistenza gommosa e compressa.