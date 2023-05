Studente jesino alla finale nazionale dei giochi matematici - Password Magazine

JESI – Si chiama Matteo Candeloro lo studente che sabato 13 maggio ha affrontato la finale nazionale dei giochi matematici all’Università Bocconi di Milano, dopo essersi classificato terzo alla semifinale di Loreto.

Matteo, che frequenta la classe 3° A della scuola secondaria di I grado “Lorenzini” di Jesi, racconta così l’esperienza: «È una bella occasione di mettermi in gioco, insieme ad altri miei coetanei da tutt’Italia. Sono davvero orgoglioso di rappresentare la mia scuola a Milano». Qualora si qualificasse, seguirà lo step internazionale conclusivo a Parigi.

L’Istituto Comprensivo San Francesco di Jesi collabora da circa 6 anni con l’Uni-Bocconi. «Ho portato a scuola proprio i giochi matematici della Bocconi perché ne apprezzo l’organizzazione, la serietà e la tipologia di prove» racconta la professoressa Valeria Triti, docente di matematica e scienze della Lorenzini e referente del progetto “giochi matematici”.

Gli alunni si sfidano nel mese di novembre nella prima manche interna all’istituto, suddivisi in due categorie (prime e seconde insieme, a cui si aggiunge la categoria delle terze). Seguono la fase nazionale e l’internazionale.

Aggiunge la professoressa Triti: «Abbiamo un grande riscontro da parte degli alunni per questi giochi logici a tempo, di una certa complessità. Mi auguro che il nostro Matteo, elemento di spicco per le sue doti matematiche, possa raggiungere anche Parigi per la fase internazionale. Colgo l’occasione per ringraziare il corpo docente, che si è sempre dimostrato disponibile, e la Dirigente Scolastica che ha appoggiato ogni anno l’organizzazione dei giochi».