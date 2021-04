Morro d'Alba, visita guidata al borgo | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Visita guidata gratuita del Borgo di Morro d’Alba, uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Sabato 1 maggio, a partire dalle 10.30, si terranno delle visite guidate gratuite del Borgo di Morro d’Alba, un percorso con diverse tappe per scoprire i luoghi e i monumenti più belli e importanti del borgo.

Si partirà dal Camminamento di Ronda, detto “La Scarpa“, tracciato urbano che percorre per 300 metri il perimetro del borgo, dal quale si possono ammirare le colline circostanti e un panorama dai Monti Sibillini al Monte Conero e al Mare Adriatico; musica in filodiffusione accompagnerà la visita al Camminamento. Si passerà poi nei sotterranei del Castello, che ospitano il Museo Utensilia, che accoglie una raccolta di strumenti e oggetti della cultura mezzadrile, e la mostra permanente del Maestro della fotografia Mario Giacomelli, con le sue opere sul Cantamaggio a Morro d’Alba, un’antica festa che celebra la tradizione orale marchigiana dei canti rituali di questua. Si visiterà successivamente l’Audorium di Santa Teleucania, chiesa sconsacrata del 1600 adibita a sala conferenze e spazio espositivo per mostre. Le ultime tappe prevederanno la chiesa settecentesca di San Gaudenzio e la Sala Consiliare della Pinacoteca in cui si potrà vedere e conoscere la storia della tela di Claudio Ridolfi. La visita si concluderà con un brindisi.

La passeggiata, per cui sarà necessario prenotarsi al numero 328 5487491 (Assessorato Cultura, Turismo e Attività Produttive), avverrà in piena sicurezza e in piccoli gruppi.

A cura di Chiara Petrucci