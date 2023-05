Palio di San Floriano, vince Jesi - Password Magazine

JESI – È il Comune di Jesi il vincitore del Palio di San Floriano 2023.

Resta a casa il “pallio”, il vessillo dedicato al Santo: Jesi non vinceva il Palio dal 2017.

La proclamazione é avvenuta domenica sera in piazza Federico II, teatro di spettacoli e premiazioni, nonostante i disagi creati dal maltempo.

A consegnare il vessillo nelle mani del sindaco Lorenzo Fiordelmondo è stato il presidente dell’Ente Palio Emanuel Santoni accompagnato dal Podestà.

A fare la differenza è stato il punteggio ottenuto nella gara di tiro con l’arco storico e valevole per l’assegnazione del Palio mentre non si è svolta a causa del meteo la Corsa della Campana, con conseguente assegnazione di pari punti a tutti comuni partecipanti alla competizione. L’arciere cui va il merito della vittoria della città di Jesi, premiato anche lui in piazza, è stato Dario Maggi.

Il pallio ora sarà custodito all’interno del palazzo municipale fino alla prossima edizione della rievocazione.

Tra le premiazioni di questa sera anche quelle relative all’assegnazione del Palio dei Quartieri: la vittoria è andata al quartiere Posterma.

Al quartiere Santa Croce è andato invece il riconoscimento per aver vinto la gara equestre.

A chiudere la serata, dopo le emozionanti esibizioni dei gruppi storici dell’Ente Palio, l’energia dello spettacolo dei Fuochi Fatui.