Biblioteca La Fornace: tutti gli appuntamenti del mese di aprile - Password Magazine

MOIE – Tanti e vari gli appuntamenti alla biblioteca La Fornace di Moie anche in questo mese di aprile. A partire dalle rassegne, gratuite e aperte a tutti, che propongono percorsi sempre molto interessanti e attesi dal pubblico degli appassionati. Venerdì 14 aprile, alle ore 20,45, torna la rassegna cinematografica “Cinebiblioforum” a cura di Jeannette Manzi. La pellicola proposta sarà un classico, da rivedere e commentare insieme: “Shining” di Stanley Kubrick, con Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd. La lettura abbinata sarà proprio il romanzo omonimo di Stephen King.

Venerdì 21 aprile, alle ore 18, riprende “Bibliotalk”, il ciclo di incontri intorno ai libri con il giornalista Giovanni Filosa. Sarà presentato un romanzo di cui tutti parlano: “Perdona loro” di Sergio Ramazzotti – Piemme Ed. L’autore, fotografo, reporter e scrittore, vincitore per due volte del premio Enzo Baldoni per reportage da territori di guerra, ha debuttato con un giallo ambientato in Vallesina e scritto utilizzando anche il nostro dialetto. Sarà interessante scoprire quali personaggi e quali storie delle nostre terre lo hanno ispirato. Al termine della presentazione, a tutti i presenti sarà offerta una degustazione di vini al Caffè Letterario da parte della Cantina Colleminò.

E di nuovo, venerdì 28 aprile, sempre alle 18, altro incontro della rassegna “Bibliotalk”, stavolta con l’ultimo libro di Asmae Dachan: “Cicatrice su tela” – Castelvecchi Ed. La giornalista, fotografa e scrittrice italo-siriana racconterà al pubblico il suo terzo romanzo dove affronta i temi della violenza e del desiderio di riscatto e di rinascita. Dopo la chiacchierata insieme con Filosa, appuntamento davanti a un calice al Caffè Letterario sempre offerto dalla Cantina Colleminò.

La biblioteca di Moie ha avuto sempre un’attenzione particolare per i più piccoli. Ecco allora una serie di laboratori dedicata a loro. Mercoledì 12 aprile, dalle 17 alle 18,30, nei locali del “Binario 9 e ¾”, si terrà un corso dal titolo “Alla scoperta dei Mandala”. Sono bellissime rappresentazioni del mondo spirituale e religioso. Il laboratorio, a cura dell’Università degli Adulti della Media Vallesina e rivolto ad un massimo di 15 bambini dai 7 agli 11 anni, permetterà di colorare queste immagini evocative liberando l’immaginazione.

Lunedì 17 aprile, dalle 17 alle 18,30, nella “Sala Joyce Lussu” si terranno letture e laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni, stavolta a cura della Fondazione A.R.C.A. Onlus che lega insieme arte, autismo e disabilità intellettive. Entrambi i corsi sono gratuiti. Per iscrizioni chiamare lo 0731702206.

Le letture per bambini del Gruppo Volontari NpL si terranno nei sabati 15, 22 e 29 aprile, dalle 10.30 alle 11.30,

Altri corsi, stavolta a pagamento, sono in programma domenica 16 e domenica 23 aprile. Il 16 aprile, dalle 15 alle 19, al “Binario 9 e ¾”, si svolgerà un corso di ritratto tipo sketch. Nel laboratorio si realizzerà un ritratto veloce eseguito a carboncino e matita gesso su carta tonalizzata. È un corso adatto ad ogni livello, rivolto ad adulti e ragazzi dai 13 anni in su. Il 23 aprile, dalle 15 alle 19, sempre al “Binario 9 e ¾”, il corso sarà sul ritratto realistico. Per entrambi i corsi tutti i materiali verranno forniti (costo 40 euro, docente Silvia Bacci. Iscrizioni: silviabgd@libero.it).

Sono gratuiti, invece, tutti gli incontri dei circoli. Si va da quello (tutti i martedì, dalle ore 21, nella Sala Joyce Lussu), dedicato “Alla scoperta del gioco da tavolo”, alla Leche League, per parlare di allattamento, del sonno del bambino, dell’arte di essere padre e di altri argomenti che riguardano le prime fasi di vita del bambino (sabato 18 aprile, alle ore 10, al “Binario 9 e ¾”, a cura della consulente di zona Carla Gigli cell. 334/2893805).

Lunedì 17 aprile, dalle ore 21, nella sala Joyce Lussu, appuntamento mensile con il “Circolo della Lettura”. Il libro di cui parlare sarà “Il grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald. Il circolo è diretto da Luca Pantanetti dell’agenzia letteraria Scriptorama.

Infine, domenica 30 aprile, dalle 16,30 alle 20, gli appassionati dei giochi da tavolo potranno trascorrere una “Domenica ludica” in biblioteca, a cura di “Fornace ludica”.