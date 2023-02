Teatro Moriconi, al via i lavori per la riapertura - Password Magazine

JESI – Partiranno lunedì prossimo i lavori di adeguamento antincendio al teatro Moriconi, l’intervento che ne permetterà la riapertura al pubblico per eventi e spettacoli dopo la chiusura a gennaio 2018.

Sei mesi di tempo per realizzare opere di edili specifiche, come le uscite di emergenza, le porte tagliafuoco, la compartimentazione dei locali tecnici. Si adeguerà anche l’impianto elettrico e di illuminazione sia ordinaria che di emergenza. Verrà realizzato il nuovo impianto di evacuazione dei fumi e calore e si procederà, infine, ad un intervento di ottimizzazione acustica dello spazio.

L’intervento, con procedura di gara espletata dal Comune di Jesi in qualità di stazione appaltante, prevede un investimento complessivo di 665 mila euro, a carico della Fondazione Pergolesi Spontini che gestisce la struttura con risorse contratte mediante apposito mutuo.

Una volta terminati i lavori, il teatro Moriconi, con 167 posti complessivi, potrà tornare di nuovo pienamente funzionale per accogliere spettacoli, concerti e convegni. La riapertura del complesso intende ampliare le possibilità di uso rispetto al passato, per diventare una struttura poliedrica e versatile. Al fine di agevolare l’intervento, è stato completato per tempo lo sgombero del materiale presente e messo in sicurezza l’archivio del Fondo Moriconi.