unabandieraperlapace al PalaTriccoli: a Jesi, l'invito del Comitato Uisp alle associazioni | Password Magazine

JESI – «Portate le vostre bandiere per esporle ai pennoni dell’impianto insieme a quella della Pace: sarà l’abbraccio ad un valore tanto forte e al tempo stesso tanto fragile, da riaffermare ogni giorno». Un colorato appello e abbraccio al valore alla Pace, dai pennoni del Palazzetto dello sport “Ezio Triccoli” di Jesi. A promuoverli è il Comitato Uisp, che lancia l’iniziativa #unabandieraperlapace.

È il presidente Stefano Squadroni a spiegare: «L’invito è rivolto a tutte le associazioni del territorio, affinché portino le bandiere che le simboleggiano per esporle, insieme a quella multicolore della Pace già presente, all’esterno del palas. Rappresenteranno la vicinanza e l’abbraccio di tutti noi a questo valore primario e fondamentale, tanto forte e al tempo stesso tanto fragile, da riaffermare e per il quale lavorare ogni giorno».

Sin dalla mattina di giovedì 10 marzo, addetti e addette di sede e segreteria Uisp presenti nell’impianto di via Tabano saranno pronti a ricevere dalle associazioni che vorranno aderire bandiere e vessilli, per innalzarli poi sui pennoni esterni all’ingresso principale del PalaTriccoli.

«Un piccolo, simbolico gesto – dice Squadroni – per manifestare una volta di più che il nostro è e sarà un territorio di Pace, in vista della marcia promossa in città dalla Consulta per la Pace il prossimo sabato».