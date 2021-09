Dante, un docufilm per la regia di Matteo Gagliardi | Password Magazine

JESI – Dante, ancora lui! E come potrebbe essere altrimenti? il 14 Settembre di 700 anni fa moriva il sommo poeta, l’unico per cui, al pari di Omero, basta pronunziare il nome. Tra gli altri, a celebrarne la ricorrenza c’è lo jesino Matteo Gagliardi, regista di successo, da qualche mese tonato in città, ancorché solo di passaggio. Lo ha fatto per immergersi a capo fitto, nel clima familiare del natio borgo, nel suo progetto, il docufilm Mirabile Visione, prodotto da Starway Multimedia. Di prossima uscita, l’opera è un viaggio nell’Inferno, scaturito dalla mente del padre della lingua italiana, ricco di connessioni con il presente. Una produzione che si annuncia importante, non solo per il soggetto, di evidente suggestione, ma anche per coloro che vi stanno lavorando e vi prenderanno parte: si vocifera, infatti, di volti molto noti dello spettacolo. Un’iniziativa, in un certo senso, corale e popolare, giacché anche il pubblico può contribuire a sostenerne la realizzazione, acquistando, per esempio, il volume, edito da Allemandi, con testi, tra gli altri, di Vittorio Sgarbi e Carlo Ossola, sulle illustrazioni del pittore Francesco Scaramuzza (1803-1886), o con donazione libera, tramite la nuova campagna in Produzioni dal Basso: https://www.produzionidalbasso.com/project/mirabile-visione-inferno-1/ o acquistando il volume direttamente nel negozio online di Starway Multimedia: https://starway-multimedia.myshopify.com/products/volume-darte-francesco-scarmumuzza-e-le-tavole-per-la-divina-commedia-allemandi-2021. Il volume è attualmente disponibile anche presso la libreria Incontri di Jesi.

A cura di Marco Torcoletti