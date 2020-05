A14, tir si ribalta nella notte. Un ferito

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte alle ore 1,20 circa per un incidente stradale lungo l’Autostrada A 14 al Km. 230, in corsia nord, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, presente sul posto, un autotreno che trasportava balle di fieno si è ribaltato occupando le corsie dell’A14 direzione Nord. La Squadra di Osimo è intervenuta con due automezzi più l’ausilio dell’autogrù proveniente dalla Centrale dei vigili del fioco di Ancona per mettere in sicurezza l’area dell’intervento. L’autista è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. L’autostrada è rimasta chiusa diverse ore per permettere il recupero del carico.