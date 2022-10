Biblioteca La Fornace, si parla di lavoro con la conferenza dal titolo “Giovani imprenditori locali, si può” - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Si parlerà di lavoro, di crescita sociale e di sviluppo economico alla biblioteca La Fornace di Moie. L’occasione sarà l’incontro di venerdì 28 ottobre, alle ore 18,15, dal titolo “Giovani imprenditori locali, si può!”. Si tratta del primo appuntamento delle “Conversazioni di politica, cultura e società” promosse dal gruppo “Percorso civico”, che proseguiranno venerdì 11 e venerdì 18 novembre sempre su tematiche legate al lavoro. Ad intervenire, venerdì prossimo, saranno Manuela Bora, consigliera regionale e componente della Commissione consiliare “Sviluppo economico, formazione e lavoro”, il presidente dei giovani imprenditori della Cna di Ancona Roberto Grilli e il consulente e membro della presidenza Enrico Cerquetella. Al centro del dibattito ci saranno l’imprenditoria giovanile e l’impegno a declinare il lavoro come occasione di realizzazione personale ed economica ma soprattutto come strumento di crescita sociale e solidale rispettoso dell’ambiente. Principi che possono essere riportati in ambito locale per creare valore grazie al coinvolgimento di quanti ruotano attorno alle aziende, creando un tessuto sociale che sia forte e duraturo. L’incontro è aperto a tutti.

Intanto proseguono le lezioni del venerdì pomeriggio in biblioteca, aperte a tutti, organizzate dall’Università degli adulti della Media Vallesina. Il prossimo 28 ottobre, a partire dalle 15,30, si continuerà a parlare di cardiologia con la dottoressa Letizia Zappelli e a seguire ci sarà una lezione di Mariella Martelli su “Storia, letteratura, musica e … sorrisi”.

I servizi della biblioteca non saranno attivi lunedì 31 ottobre. La struttura riaprirà, quindi, mercoledì 2 novembre, quando sarà ancora visitabile, per l’ultimo giorno, la mostra allestita nel tunnel dal titolo “Il volto e la maschera”.