Acquaroli: «Le Marche tornano in zona arancione da martedì» | Password Magazine

REGIONE – Le Marche in zona arancione da martedì 6 aprile. A darne comunicazione è il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

La curva dei contagi nei giorni scorsi aveva registrato un rallentamento.

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 651 (141 in provincia di Macerata, 218 in provincia di Ancona, 198 in provincia di Pesaro-Urbino, 17 in provincia di Fermo, 48 in provincia di Ascoli Piceno e 29 fuori regione).