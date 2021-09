Al Prato, un murale dedicato a Roberto Mancini: l'opera dei Technicalz | Password Magazine

JESI – Al quartiere Prato prende forma un murale dedicato a Mister Roberto Mancini. A realizzarlo è il team Technicalz, ovvero il trio di street artist composto da Federico Zenobi, Corrado Caimmi e Nicola Canarecci. L’opera, quasi conclusa, è stata commissionata dal Comune di Jesi in occasione del Mancini Day del 15 settembre al PalaTriccoli. Il murale campeggia sulla parete della casa di fronte alla Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano, affacciato su via del Prato: un omaggio al ct della Nazionale che proprio in quel quartiere ha tirato i primi calci al pallone.

Questa mattina, gli ultimi ritocchi dello street artist Zenobi al volto dipinto del Mancio: un nuovo successo artistico per i Technicalz che recentemente hanno completato anche il murale dedicato a Spontini sulla facciata del Polo scolastico di Moie, in via Venezia.

Il Mancini Day si svolgerà mercoledì 15 settembre al Palazzetto dello Sport Ezio Triccoli di Via Tabano.

L’appuntamento, con inizio alle ore 21.00 – ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria e possesso di green pass – vedrà sul palco Roberto Mancini e il giornalista sportivo Marino Bartoletti che condurrà una serata in cui si alterneranno anche proiezioni video della cavalcata azzurra agli Europei e originali momenti musicali.