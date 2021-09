Pazienti covid al Carlo Urbani, Area Vasta 2: «Broncopneumologia, organico adeguato» | Password Magazine

JESI – Covid al Carlo Urbani, sono quattro i pazienti attualmente ricoverati. Otto i posti covid allestiti il mese scorso al reparto di Broncopneumologia. Dall’Area Vasta 2 intanto arrivano rassicurazioni sull’aspetto assistenziale: «L’organico infermieristico e soprattutto OSS della U.O. di Broncopneumologia era rimasto implementato rispetto all’organizzazione pre covid proprio in previsione di una ripresa della presenza di pazienti covid positivi – si legge in una nota dell’AV2 -. La riapertura dei posti letto covid è stata ampiamente discussa con i responsabili clinici ed assistenziali, concordata nei tempi di realizzazione e costantemente monitorata dalla DMO e dalla Direzione Infermieristica, fornendo garanzie che gli organici sarebbero stati costantemente adeguati alle necessità clinico assistenziali dei pazienti presenti. Infatti, fin da subito, è stata assicurata la presenza della terza unità infermieristica nel turno notturno, garantendo in tal modo standard assistenziali più che adeguati». La direzione a tal riguardo aggiunge: «Si fa presente che a fronte di 9 posti letto occupati (poi ridotti a 8 posti letto) in Broncopneumologia e a fronte di 6 posti letto occupati in area Covid, la presenza di infermieri e oss presenti nei reparti, rapportata al numero di pazienti effettivamente ricoverati, ha consentito di sviluppare un minutaggio per paziente molto superiore agli standard previsti. Ad onor del vero, laddove il minutaggio minimo da garantire nell’assistenza ai pazienti afferenti alla UO di Broncopneumologia è di 180 minuti e quello da garantire nell’assistenza ai pazienti di terapia sub intensiva è di 360 minuti, di fatto il personale presente nei vari turni – rapportato al numero di pazienti effettivamente presenti – ha sviluppato un minutaggio per paziente maggiore di 450 minuti /die che si ritiene più che adeguato a garantire livelli assistenziali qualitativamente corretti e sicuri per i pazienti e per gli operatori. Non si comprendono di conseguenza le motivazioni alla base di quanto affermato negli articoli di stampa, soprattutto per quanto attiene l’aspetto assistenziale che è stato ed è ampiamente garantito e sopra i livelli standard. La Direzione di Area Vasta 2 è sempre stata disponibile ad un confronto con gli operatori che ringrazia per tutto il lavoro svolto finora e per quello che stanno facendo mettendosi a disposizione della collettività».