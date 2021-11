Al via la 1° Castagnata di Staffolo con delizie autunnali | Password Magazine

STAFFOLO -Domenica 14 novembre dalle ore 10 avverrà il taglio del nastro della prima castagnata nel centro storico di Staffolo.

L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Staffolo, insieme al Comune di Staffolo e alla collaborazione di Tosti Gabriele, vede coinvolgere le più illustri attività del territorio e della regione Marche: le castagne di Montemonaco e Montegallo con caldarroste e spiedini di castagne al cioccolato, i dolci alla crema di castagne della pasticceria la Divina di Montappone, la Vernaccia di Serrapetrona con Sorboni Massimo, il Vino Cotto di Loro Piceno con Tiberi David, Vino di Visciola, Vin Brûlé e Verdicchio di Staffolo.

Immancabili anche le bontà dei prodotti tipici del territorio, con il forno Barboni e il forno Schiavoni; salumi e formaggi forniti dal supermercato Hurrà di Coste di Staffolo ed il Sì con te Market di Staffolo.

Sarà possibile fare anche pranzo con il menù polenta proposto dal Centro Sociale di Staffolo e la Federcaccia; panini con salsiccia e degustazioni prodotti tipici in piazza.

Ad allietare l’intera giornata sarà presente il raduno di Harley Davidson, il Teatro Emporio con la parata delle fiabe, la musica della Banda di Staffolo, le coreografie di Federica De Pasquale, la danza del ventre di Wendy Verna, l’associazione culturale. Stile 800, l’arte circense di Sofia Pizzichini, l’asilo nido Gli Esploratori dell’Arcobaleno, i bambini della scuola materna, e la straordinaria voce della cantante Hanna Fridriksdottir.

L’intero centro storico è decorato con giochi di palloncini da Simone Scalini. Insomma un ricco programma itinerante per grandi e piccini, un vero viaggio tra i sapori d’autunno per deliziare ogni palato. All’ingresso della manifestazione, per accedere al centro storico, sarà richiesto l’obbligo di presentare il Green Pass o tampone ed indossare la mascherina.

Gli organizzatori ringraziano: BCC Banca di Filottrano, Artigian S.G. di Scalini Giuliano, Vulcangas di Staffolo, la Protezione Civile di Staffolo, Consorzio Agrario provinciale Ancona, l’Associazione Nazionale dei Carabinieri e la Croce Rossa di Staffolo.