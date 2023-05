“C’era una volta”, la 26esima edizione del Palio di San Floriano pronta a prendere il via - Password Magazine

JESI – È “C’era una volta” il tema della 26esima edizione del Palio di San Floriano, che quest’anno si svilupperà su undici giornate, ricche di eventi a partire dal 4 per finire il 14 maggio.

Si comincia quindi questa settimana: giovedì 4 maggio sarà il giorno del via alle danze con la tradizionale Scampanda de San Fiorà, con cui comincerà ufficialmente uno degli eventi più sentiti dell’anno nella città regia.

Il Palio rappresenta uno degli eventi rievocatori di maggior rilevanza del territorio, attirando curiosi e appassionati visitatori che sopratutto nel weekend finale affolleranno le vie del centro cittadino.

Saranno 8 le taverne aperte nel fine settimana dall’11 al 14 maggio, una tre giorni di mercatino medievale in piazza della Repubblica, più di 20 i comuni in sfida per l’assegnazione del Palio 2023.

E poi ancora: 10 gruppi storici da altre città inclusa la tedesca Waiblingen, 5 convegni, 3 mostre, 48 classi dalla Vallesina coinvolte per 1100 legnetti realizzati da altrettanti alunni, oltre 40 persone addette alla sicurezza per circa 100 appuntamenti nel corso degli 11 giorni di manifestazione.

Nelle giornate di sabato e domenica saranno inoltre organizzati eventi in collaborazione con il Museo Stupor Mundi di Jesi e, sempre nell’ambito delle iniziative culturali, venerdì 12 maggio al Palazzo dei Convegni sarà presentato un convegno organizzato dal comitato storico scientifico dell’Ente Palio in collaborazione con Italia Nostra e l’associazione Quaderni Storici Esini: ad intervenire saranno Maria Cristina Zanotti e Gianni Barchi sul tema “Ordini religioso-cavallereschi e hospitalitas a Jesi e in Vallesina nel MedioEvo».

Presente infine in quest’edizione la tradizionale gara equestre, in collaborazione con il comitato territoriale Uisp di Jesi, che si terrà a Porta Valle nella giornata conclusiva di domenica 14 che coinvolgerà le famiglie jesine.

Grande emozione e soddisfazione ha espresso a riguardo di quest’edizione del Palio, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che ha ringraziato il Palio per l’impegno messo nell’organizzione della manifestazione «così importante e caratteristica della nostra comunità». Per Fiordelmondo sarà il primo Palio nel corteo dei sindaci della Vallesina che sfilerà in centro durante la giornata di sabato 13 maggio. «Sarà un’emozione particolare partecipare – ha dichiarato -. Mi auspico che ci sia il pieno rispetto degli ambienti del centro da parte di tutti coloro che parteciperanno all’evento».

Soddisfazione anche dal presidente dell’Ente Palio Emanuel Santoni che, in occasione della conferenza stampa di presentazione di ieri, ha sottolineato il gran numero di iniziative per una 26esima edizione che sarà ricca di spettacoli, artisti e, ovviamente, esibizioni dei gruppi storici dell’associazione.

Il programma intero della manifestazione è consultabile sul sito dell’Ente Palio.