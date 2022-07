Alla Corte del Castello 'Il ballo del Gattopardo'. | | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Falconara si tuffa nelle atmosfere della Sicilia dell’Ottocento, sabato alle 21.30 alla Corte del Castello, con lo spettacolo ‘Il Ballo del Gattopardo’, messo in scena dall’associazione Koinè in collaborazione con l’Accademia di danze ottocentesche. Per assistere allo spettacolo il Comune ha organizzato un servizio navetta gratuito, in partenza alle 20.45 da piazza Garibaldi, in pieno centro città, con destinazione Falconara Alta. A fine serata il minibus accompagnerà gli spettatori di nuovo in piazza Garibaldi. Lo spettacolo rievoca la decadenza della nobiltà siciliana di 160 anni fa attraverso la rappresentazione della festa di fidanzamento tra Tancredi e Angelica a casa della famiglia Ponteleone: dialoghi, musica e i bellissimi costumi dell’Accademia testimoniano un’epoca di passaggio, in cui la nobiltà si prepara a cedere il passo alla borghesia. Per assistere allo spettacolo non è necessaria la prenotazione, ma si può comunque prenotare o avere informazioni al 3476043522.